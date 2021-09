Cat lance une version de son duper rigide 777G avec citerne à eau

Sur les sites d’exploitation minière et de carrière, la poussière des routes de transport peut nuire à la sécurité et à la productivité, ce qui entraîne une lutte continue pour équilibrer la suppression de la poussière et l’arrosage excessif. Caterpillar propose un camion citerne offrant aux exploitations minières et de carrière un camion-citerne innovant et plus intelligent pour aider à contrôler la poussière des routes de transport. Le nouveau camion est construit sur la plate-forme de camion Cat ® 777G éprouvée . Il s’agit d’un Cat 777G Water Solutions Intégrant au camion, un réservoir et un système de distribution d’eau, connecté à la technologie cloud . Le système de distribution d’eau Cat (WDS) combiné à la connectivité Cat ®MineStar™ Edge aide les opérations à gérer le site de manière plus sûre et productive avec des niveaux de technologie évolutifs, offrant des options de base et premium pour répondre aux besoins du site.

Le nouveau camion Cat 777G Water Solutions est livré en standard avec un réservoir d’eau intégré de marque Cat de 76 000 l (20 000 gal), complet avec système de pulvérisation, protections anti-éclaboussures, goulotte de remplissage et éjecteurs de roches. Doté d’un fonctionnement en mode économie adaptatif, le moteur du camion consomme jusqu’à 13 % moins de carburant que le mode pleine puissance. Le canon à eau fonctionne au ralenti du moteur, réduisant encore la consommation de carburant jusqu’à 50 % précise son constructeur.