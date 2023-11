Ferrovial: 1.820 wagons phosphatiers seront produits entre 2024 et 2026

Ferrovial, l’entreprise nationale de construction de matériel et d’équipements ferroviaires à Annaba, a récemment lancé un programme spécial pour la production de 1.820 wagons ferroviaires destinés au transport du phosphate. Selon les déclarations M.Lamri Bouyoucef, Pdg de l’entreprises ferrovial à l’Aps.

Le programme a été élaboré en prévision du démarrage de la production du projet intégré de phosphate à Bled El Hadba, situé dans la province de Tébessa. La proposition de production de 1.820 wagons, comprenant différents modèles et un calendrier annuel de production et de livraison de 2024 à 2026, a été présentée à la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF). Ferrovial Annaba devrait démarrer la production de wagons de transport de phosphate dès que la SNTF aura passé une commande et conclu un contrat de fourniture entre les deux parties.