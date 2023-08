Norge Mining futur fournisseur de phosphate

Plusieurs médias internationaux ont relayé la nouvelle de la découverte d’un gisement de roches phosphatées de 70 milliards de tonnes en Norvège

Après le gaz naturel dont les réserves font de la Norvège le pays européen le plus gros producteur et le plus gros exportateur vers ses autres voisins européens, voilà que ses réserves minières viennent de le hisser au 1er rang mondial avec un énorme gisement de phosphate qui renfermerait 70 milliards de tonnes. C’est pratiquement l’équivalent des réserves mondiales qui étaient estimées à ce jour à 71 milliards de tonnes, dont 50 milliards au Maroc, 3,2 milliards en Chine, 2,8 milliards en Egypte, 2,5 milliards en Tunisie, 2,2 milliards en Algérie, et le reste à travers de faibles réserves dans différents pays avec moins de 2 milliards de tonnes (Brésil, Afrique du Sud,Arabie Saoudite, et Australie), explique la revue Energy magazine.

pour rappel, le minerai est principalement phosphate est destiné à la fabrication d’engrais pour l’agriculture, mais il est également utilisé dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques et les panneaux solaires. Selon la Compagnie minière qui a découvert ce gisement, les réserves norvégiennes seraient en mesure de couvrir « les besoins internationaux en phosphate pour la production d’engrais, de panneaux solaires et de batteries pour les 100 prochaines années ».

Le gisement découvert devrait entrer en exploitation en 2028 selon la compagnie minière norvégienne Norge Mining qui en est l’opérateur, et devrait ainsi contribuer pour beaucoup à réduire la dépendance de l’UE en matière d’importation de phosphorite.