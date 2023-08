Caterpillar figure sur la liste inaugurale des leaders américains du climat 2023 de USA Today

Caterpillar est fière d’être reconnue par USA Today comme l’un des leaders américains du climat pour 2023. La liste inaugurale récompense les entreprises qui ont réduit leur empreinte carbone ces dernières années a indiqué le constructeur dans un communiqué. « Caterpillar s’engage depuis longtemps en faveur du développement durable », déclare le directeur du développement durable, le Dr Lou Balmer-Millar. « Alors que nous soutenons nos clients dans leur démarche de développement durable, nous restons concentrés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein de nos propres opérations. Nous apprécions cette reconnaissance de nos progrès relaye de le communiqué. USA Today a passé en revue les entreprises dont le siège est aux États-Unis qui ont réalisé la plus grande réduction de l’intensité de leurs émissions – émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 par rapport au chiffre d’affaires – entre 2019 et 2021. Caterpillar a annoncé ses premiers objectifs de développement durable en 2006 et les a affinés en 2013 pour inclure une réduction de 50 % de l’intensité des émissions de GES des champs d’application 1 et 2 de 2006 à 2020. Une réduction de 51 % a été atteinte par rapport à cet objectif. En 2021, sept nouveaux objectifs de développement durable ont été établis pour 2030. Parmi eux figure un objectif de réduction absolue des émissions de GES des domaines 1 et 2 de 30 % entre 2018 et 2030.