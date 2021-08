Caterpillar: Le concessionnaire Zeppelin exposera en solo à Bauma 2022

Zeppelin, le concessionnaire Cat en Allemagne et dans douze autres pays d’Europe et d’Eurasie, présentera des équipements de construction, des services et des solutions Caterpillar au plus grand salon du BTP Bauma 2022 à Munich, en Allemagne, qui se tiendra du 24 au 30 octobre 2022 Auparavant, les deux sociétés avait un stand commun au salon leader mondial.

Contrairement au autres éditions Cat est représente par deux société sur le le plus grand évènement mondial des engin de travaux publics ,

précise ,le géant américain des engins Tp Caterpillar dans son dernier communiqué. Pour le salon 2022, Zeppelin, en tant que l’un des plus partenaires poids lourd de Caterpillar au monde, pesant environ 1,09 milliard d’euros de chiffre d’affaires réalisé en 2020, qui exposera en solo les couleur du plus grand fabricant mondial des matériels de construction assume la responsabilité de l’exposition des équipements de construction, qui à son tour a réalisé chiffre d’affaires de 41,7 milliards de dollars en 2020.

Michael Heidemann, vice-président du conseil d’administration de Zeppelin, déclare : « Nous sommes fiers de présenter à nos clients lors de la Bauma 2022 les derniers produits de Caterpillar, le premier fabricant mondial d’équipements de construction, ainsi que les excellents services fournis par Zeppelin. Nous attendons avec impatience des contacts personnels avec nos nombreux partenaires commerciaux.

Notre engagement envers Bauma est un signal clair à nos clients en Allemagne, en Europe et en Eurasie que vous pouvez compter sur Zeppelin. « Nous savons que l’équipe Zeppelin créera une expérience exceptionnelle lors de l’édition 2022 de Bauma. Au-delà du soutien de Zeppelin pour le salon, Caterpillar se concentre sur la fourniture d’interactions continues avec les clients en élargissant ses engagements marketing à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Eurasie, en utilisant plusieurs canaux », ajoute Christophe Pelé, vice-président de Caterpillar en charge de l’Europe, de l’Afrique, Moyen-Orient et Eurasie (EAME).