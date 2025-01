Salon de l’immobilier : La 2ème édition DZ IMMO se tiendra du 5 au 8 février 2025 à la Safex

La société Algérie Expositions (filiale du groupe Safex), en collaboration avec l’agence Workplace Aldjazair, annoncent l’organise la deuxième édition du Salon Algérien de l’Immobilier, DZ IMMO, qui se déroulera du 5 au 8 février 2025 au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Ce salon est destiné aux professionnels du secteur immobilier et de la construction, des promoteurs immobiliers, ainsi qu’aux acteurs des secteurs de la propreté, de l’entretien et de la sécurité urbaine. 60 exposants sont attendus60 exposants répartis sur une superficie de 1200 m², dans le pavillon Kasbah précise le communiqué des organisateurs .Ce salon dédié à l’habitat et au développement urbain représente une plateforme pour présenter de solutions innovantes et la réflexion sur le développement et l’organisation des villes indique le communiqué..L’École Nationale Supérieure d’Architecture et d’Urbanisme (ENSAU) sera partenaire de cette édition et organisera une compétition architecturale en marge du salon, permettant aux étudiants et professionnels du secteur de mettre en valeur leurs talents et leurs propositions pour un avenir urbain plus durable.

Horaires et ouverture

Le salon ouvrira ses portes le mercredi 5 février 2025, de 11h00 à 18h00, et sera ouvert au public jusqu’au samedi 8 février. Cet événement s’annonce comme un moment clé pour les acteurs du secteur immobilier algérien, réunissant des professionnels, des experts et des entreprises pour dessiner ensemble l’avenir de l’urbanisme et de la construction en Algérie.