Ciment: GICA a exporté pour 123 millions Usd depuis 2018 dont 50% en 2021

Les exportations du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) ont atteint, en 2021, un total de 60 millions USD contre 9 millions USD en 2018, a affirmé, lundi à l’Aps ,le directeur général (DG) du Groupe, Rabah Guessoum.

Le montant global des exportation réalisées par le GIGA depuis 2018 à ce jour s’élève à 123 millions USD, a fait savoir M. Guessoum dans une déclaration à la Radio nationale, soulignant la suspension de l’importation de cette matière depuis 2017. Un bon des exportations qui s’explique par l’orientation et la promotion des exportations hors hydraucarbures , auquel l’entreprise a adhéré, en dépit des difficultés en matière d’aménagement des quais dans les ports de l’ouest qui entrave le chargement des cargaisons, et ainsi, limite les capacités de chargement qui oscillent entre 15.000 et 20.000 tonnes/jour , alors qu’il ne peut chargé que seuls 6000 à 9000 tonnes par jour précise le Dg de Gica, ralayé par l’Aps.

Le Groupe visent les marchés de l’Afrique de l’Ouest et de l’Amérique latine, depuis les deux usines, d’Ain el Kebira (Sétif) d’une capacité de production de 3 millions tonnes et celle de Chlef d’une capacité de 4 millions tonnes qui sont en cours de certification en conformité du règlement européen en vue de faciliter l’accès aux marchés européens précise la même source.