CIment : Le groupe Holcim quitte la bourse de Paris

Sept ans après sa fusion avec le français Lafarge, le groupe suisse Holcim a décidé de faire ses adieux à la Bourse de Paris

Holcim a annoncé la radiation de ses actions d’Euronext Paris afin de simplifier sa structure de cotation, à compter du 30 décembre 2022. Cette décision annoncée en novembre dernier, concentrera la cotation des actions Holcim dans son principal marché, le SIX Swiss Exchange (SIX), reflétant le déplacement des volumes hors d’Euronext Paris au fil des années. Cette simplification réduira encore les exigences et les coûts administratifs. Le Conseil d’administration d’Euronext Paris SA a approuvé cette décision. Cette décision concentrera la cotation des actions Holcim dans son principal marché, le SIX Swiss Exchange (SIX), reflétant le déplacement des volumes hors d’Euronext Paris au fil des ans.Rappelons que le Numéro un mondial du ciment, des granulats et du béton avec des positions de leadership dans 8 de ses 10 marché est né en 2015 de la fusion entre le français Lafarge et le suisse Holcim.