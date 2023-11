Coffrage formwok Accrow sur le chantier de l’extension du Métro d’Alger

L’extension du métro d’Alger est une entreprise monumentale qui transformera le système de transport de la ville. Ce projet ambitieux sera le prolongement de la ligne 1 du métro d’Alger, qui reliera le centre-ville d’El Harrach à l’aéroport sur un tronçon de 9,5 km et 9 stations.

La succursale d’Acrow se dit, dans un post sur son réseau social, fière de jouer un rôle essentiel dans cet important projet. En effet, elle fournit une gamme de solutions de coffrage et d’ingénierie qui contribueront à assurer l’achèvement rapide et sécuritaire de l’agrandissement.

Ses systèmes de coffrage Formwork sont utilisés pour construire différentes structures le long de la ligne prolongée. Son équipe d’ingénieurs qui travaillent en étroite collaboration avec l’équipe de projet, à savoir Cosider, pour développer des solutions innovantes aux nombreux défis posés par le terrain complexe du projet et les délais serrés, précise l’entreprise.