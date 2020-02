Conexpo-Con / Agg 2020: Wirtgen annonce ses avants premières mondiales à BTP-DZ  

Les nouvelles grandes fraiseuses W 220 Fi et W 250 Fi servent une large gamme d’applications à une profondeur de fraisage maximale de 350 ° mm / 14 po – de la réhabilitation de la couche de surface et des travaux de fraisage fin au retrait complet de la surface. Différents concepts d’entraînement sont disponibles pour garantir des performances de fraisage maximales et optimales. Par exemple, le W 220 Fi est équipé d’une transmission Powershift Dual Shift à deux vitesses, tandis que le W 250 Fi a une transmission bimoteur Active Dual Power. Avec une puissance moteur de 801 ch / 812 ch (W 220 Fi) et 1010 ch / 1 024 ch (W 250 Fi) respectivement, les deux modèles phares sont exceptionnellement puissants.

Assistance au fraisage en standard

Comme les modèles à succès de la série F W 200 Fi, W 207 Fi et W 210 Fi, les W 220 Fi et W 250 Fi établissent également de nouvelles normes en termes de performances de fraisage et d’efficacité de la machine. En mode automatique, le système d’assistance standard Mill Assist fournit l’équilibre optimal entre performances et coûts d’exploitation. Cela améliore non seulement les performances de fraisage, mais réduit également la consommation de diesel, d’eau et de pics, ainsi que les émissions de CO2.