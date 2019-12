Le Groupe envisage de se renforcer davantage à l’international après avoir conforté sa position de leader des Btph à l’échelle national et 4e au niveau africain (selon classement JA2017), et depuis s’est inscrit dans une dynamique de conquête des marchés extérieurs, seul ou en partenariats précise le document de communication transmis au cours de la journée technique sur l’utilisation des ciments bétons dans la construction routière qui s’ est tenue en début de ce mois de novembre. Cosider groupe affiche une bonne santé et stabilité de son activité. A noter qu’il a enregistré une activité chiffrée de 180 660 millions DZD en 2018 contre 170 930 millions dzd en 2017. Une activité qui s’est vue triplé, depuis 2012 ou son volume d’activité se chiffrait à seulement de 75 500 millions dzd. Au graphe résultat ordinaire, le groupe enregistre 33 020 millions de dinars en 2018 en légère baisse contre celui de 2017, en dépit de cet état de fait, le groupe présente de bonne perspective économique grâce à son carnet de commande de 458 160 millions dzd.