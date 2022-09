Engins de chantier : SANY, XCMG et ZOOMLION dans le top 5 des ventes mondiales en 2021

Selon le tableau de bord de yellow table, qui fait le classement annuel des fabricants d’engins de travaux publics, les trois grands constructeurs chinois des équipements de chantiers ont progressé,chacun dans leur position ,pour se classer dans le top 5 des plus grands constructeurs de ce monde , tout juste derrière, Caterpillar (Usa) et Komatsu (Iapon) qui restent inamovibles, de leur position respectives de numéro 1 et 2, mondial avec des chiffres d’affaires réalisés en 2021 de 24,824millions usd et 19,995 usd correspondant 13,% et 10,4% de parts de marché, selon la même source .

En effet, en dépit d’un contexte mondial économique chamboulé par la crise covid, energie, le secteur des engins, notamment pour les chinois ne semble pas affecté. On notera que XCMG avec un chiffre d’affaire de 15,159 millions us et 7,9% de part de marché a gagné une place de ses ventes entre 2020 et 2021, il est passé de la 4è position à la 3e. Sany , avec 14 418 millions usd de chiffre d’affaire et 7,5% de part de marché, qui arrive derrière, est passé de la 5e position en 2020 à la 4e en 2021. Zoomlion a réalisé un sursaut de croissance passant de la 10è position à la 5e grâce un chiffre d’affaire de 9,449 millions us réalisé durant 2021.

Les grands constructeurs à l’instar de Jhon Deere, Volvo, Liebherr, Hitachi, Dosan, Terex on tous enregistré un recul de position comparé 2021 à 2021 en faveur de l’ensemble des constructeurs chinois très peu connus qui ont gagné des parts dans tous les paliers. On notera Luigong qui est passé de la 19 position à la 15e, Lonking de la 28 position à la 23è, Shanthui de la 34è à la 32è, Fonton de la Lovol de la 41è à 38 gagant 4 positions.