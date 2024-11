CRCC : Lancement d’une usine chinoise de traverses ferroviaires à Tindouf

Afin de réussir le projet et réaliser la ligne minière de chemins de fer Bechar-Tindouf-Gara Djebilet, China Railway Construction Corporation Algérie (CRCC) a lancé une usine de fabrication de traverses ferroviaires en Algérie. Ce 10 novembre, une cérémonie d’inauguration du site situé à Hassi Khebi dans la wilaya de Tindouf a été organisée pour donner le coup d’envoi de production en présence de Mustapha Dahou, wali de Tindouf, le représentant du maître d’ouvrage, Benrabia Dahou, ainsi que Xu Huaxiang, directeur de China Railway Construction Corporation Algérie, selon l’agence de presse chinoise qui rapporté l’information.

Lors de son intervention, Xu Huaxiang a déclaré que la société CRCC Algérie était honorée de pouvoir contribuer à la construction de cette ligne minière de l’Ouest algérien, participant ainsi au développement économique et social de la région et de poursuivre « Nous nous engageons à mener ce projet avec rigueur, en respectant les délais et en garantissant une qualité optimale, afin de faire de ce projet un modèle de coopération gagnant-gagnant entre la Chine et l’Algérie ».

Ce projet ferroviaire prévoit la construction d’une ligne de 575 kilomètres reliant Tindouf Béchar et Gara djebilet, est réalisé conjointement par l’entreprise chinoise CRCC et l’entreprise publique algérienne COSIDER TP. Une fois achevé, il connectera les zones minières, industrielles et portuaires, tout en favorisant la connectivité régionale et le développement économique des régions associées.

Dong Lin, directeur général de la branche Afrique du Nord de CRCC, a expliqué lors de la cérémonie d’inauguration que l’usine de traverses était la première en son genre, établie par une entreprise chinoise dans le désert saharien. S’étendant sur 91 000 m², elle assure la préfabrication et la fourniture de 1,2 million de traverses pour le projet ferroviaire. Cette usine dispose de deux lignes de production automatisées, capables de produire 1 500 traverses par jour avec une seule ligne et 3 000 traverses avec deux lignes.

Afin de promouvoir l’intégration des normes techniques entre la Chine et l’Algérie, les constructeurs chinois ont adopté une approche proactive en s’adaptant aux normes européennes locales. Ils ont mené des recherches approfondies sur les technologies des voies ferrées, combinant les normes chinoises pour le transport ferroviaire avec les normes européennes, tout en intégrant des produits ferroviaires locaux dans les spécifications techniques du projet.

Cette usine de traverses emploie actuellement 152 employés algériens, des sessions de formation sont régulièrement organisées pour renforcer leurs compétences et la sécurité au travail.