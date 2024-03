Écologie et Amitié sino-algérienne : Les Entreprises Chinoises du BTPH Marquent l’Année 2024 avec une Opération de Plantation d’Oliviers au Parc Dounia Alger

Un élan écologique a pris vie ce samedi. 9 mars , au parc Dounia , alors que les grandes entreprises chinoises du BTPH, parmi lesquelles CSCEC, CRCC, HEC, et CTIC, ont uni leurs forces pour planter plus de 400 oliviers. Une opération emblématique soutenue par l’Ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, et le président de l’Association d’Amitié Sino-Algérie, M. Smail Debbiche.

Les acteurs de cette initiative ont partagé leur vision lors de déclarations à la presse et aux participants nombreux. Son excellence l’ambassadeur, Li Jian et M. Debbiche ont souligné que cette action s’inscrit dans la volonté des entreprises chinoises de promouvoir le développement durable dans tous les pays où elles opèrent.

M. Li Jian, a déclaré, que l’année 2024 sera celle de « la cueillette des fruits de la coopération entre son pays et l’Algérie, et qui sera également riche en nouvelles réalisations. Soulignant que « le partenariat économique et stratégique entre la Chine et l’Algérie, disposede nouvelles opportunités après la visite en Chine, en juillet dernier, du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

Pour M. Debbiche, la plantation dans le parc d’amitié sino-algérienne symbolise le commencement de la réalisation des 17 accords de coopération signés par le président Tebboune lors de sa visite du président Tebboune en Chine.

CSCEC , une entreprise qui s´engage dans les projets des énergies renouvelables

Le PDG de CSCEC, Tang Hao, entouré d’une trentaine de collaborateurs, a souligné l’engagement de son entreprise en faveur de l’environnement. Il a évoqué les projets tels que la Grande Mosquée d’Alger, où des solutions de recyclage d’énergie ont été intégrées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

M. Tang Hao a exprimé le souhait de CSCEC de participer activement à la construction d’un avenir durable commun.

CRCC dans la démarche RSE

Pour Li , DGA de CRCC, une société de construction spécialiste dans la réalisation des chemins de fer classiques ou à grande vitesse, a également pris part à l’initiative, soulignant le retour en force en 2024 pour renforcer les liens d’amitié et l’engagement social de l’entreprise dans son environnement.

Interrogé sur les projets en Algérie, le représentant de China rail CRCC a souligné les compétences techniques de l’entreprise pour la réalisation de projets ferroviaires, affirmant sa participation à la réalisation de plus de 500 km , soit 50% de la ligne minière dans un groupement avec Cosider. Il affirme qu’il seront au rendez-vous et respecteront les délais et tous les autres engagements que ce soit en terme d’employabilité de la formation des locaux , notamment dans ce projet de transport des produits miniers.

Une journée marquante où écologie et coopération internationale se sont harmonieusement entrelacées au parc Dounia.