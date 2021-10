ENCC filiale d’Imetal signe un mémorandum d’entente avec l’entreprise chinoise Crcc

Dans le cadre des efforts visant à promouvoir la coopération entre l’Algérie et la République populaire de Chine, l’Entreprise Nationale de Charpente et de Chaudronnerie ENCC Spa, filiale du groupe Imetal a procédé à la signature le jeudi 14 octobre 2021, un mémorandum d’entente avec l’entreprise chinoise China Railway Construction Corporation Algeria Limited « CRCC Algérie » a communiqué le groupe Imetal sur sa page réseau Fb, sans donne de détail sur quoi porte le mémorandum.

La cérémonie a eu lieu au niveau du siège du Groupe Imetal, sous la présidence de son Président-Directeur Général Tarik Bouslama , et en présence des deux signataires « M Arabet Said, Pdg de l’EPE ENCC Spa et de M You Dingjia, représentant de l’entreprise chinoise CRCC Algérie.

CRCC est l’un des plus compétents et plus grands acteurs économiques diversifiés détenus par l’Etat chinois, il s’est classé 59ème place en 2019 dans le palmarès Fortune des 500 plus grandes sociétés au monde. Il est classé depuis plusieurs années consécutives dans les trois premières places des Top 250 grandes entreprises de construction au monde par le magazine « Engineering News Record ».

La China Railway Construction Corporation (CRCC), opère en Algérie depuis près de 10 ans , sur plusieurs projets à savoir qu ‘elle a participé à la réalisation des projets d’infrastructures , en citant exemple le Lot Centre sur 169 km de l’Autoroute Est-Ouest ; la mise à niveau autoroutière de l’AEO sur 142km ; et en cours de réalisation la liaison autoroutière reliant le port de Béjaia à l’AEO sur 100km la pénétrante reliant le port de Ghazaouet à l’AEO sur 13km(phase I) ainsi qu’une dizaine de projets de bâtiments résidentiels.

Pour a pénétrante Ghazaouet, elle est réalisé dans le cadre d’un groupement algéro-chinois (CRCC chinois, ETP Dennouni et Spa Seror) sur le tracé routier de cette infrastructure autoroutière est, au rappel, composée de 05 viaducs entièrement achevés avec leurs garde-corps et 02 passages supérieurs implantés au niveau de la commune de Dar Yaghmorassen, avait on annoncé en janvier dernier. Au terme du projet, il est attendu un changement du paysage périurbain de la ville de Ghazaouet qui aura désormais ses trois types de transport multimodal (voie ferrée, liaison autoroutière et voie maritime).