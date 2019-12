Engins TP : Caterpillar a vu ses ventes chuter de 7%

Dans le secteur de la construction, Caterpillar a réalisé un chiffre d’affaires de 5,28 milliards de dollars au troisième trimestre« de 2019, en baisse de 7% par rapport au même trimestre en 2018. Caterpillar a attribué cette baisse d’environ 394 millions de dollars à la baisse des volumes de ventes, sous l’effet défavorable des variations des stocks des concessionnaires. Malgré cette baisse des ventes, certaines régions du monde ont enregistré une augmentation de leurs ventes entre le troisième trimestre de 2018 et le troisième trimestre de 2019. L’Amérique du Nord a connu une augmentation de 3% et l’Amérique latine de 12%. En Europe, en Afrique et au Moyen-Orient (EAME), les ventes ont diminué de 6% et la région Asie-Pacifique, de 29%. La baisse des ventes dans la région Asie-Pacifique serait principalement due à la baisse de la demande en Chine, notamment aux variations défavorables des stocks des concessionnaires, dans un contexte de pression concurrentielle persistante. Le bénéfice du secteur Industries de la construction s’est établi à 940 millions USD au troisième trimestre de 2019, en baisse de 118 millions USD, ou 11%, par rapport à 1,058 milliard USD au troisième trimestre de 2018. Le secteur des mines et des carrières (industries extractives) a également enregistré une baisse de ses ventes entre le troisième trimestre de 2018 et 2019, avec une baisse de 12% de ses ventes.Caterpillar a attribué cela à la diminution des stocks des concessionnaires et à l’incertitude économique générale. Toutes les régions ont enregistré une baisse de leurs ventes, avec une baisse de 7% pour l’Amérique du Nord, 18% pour l’Amérique latine, 31% pour EAME et 6% pour l’Asie-Pacifique. source: khl groupe