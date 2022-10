Entretien des voiries : le Sénégal bénéficie de plus de 28 millions d’euros de la BAD

Le gouvernement sénégalais va bénéficier d’un montant de 28,88 millions d’euros de la Banque africaine de développement (Bad) pour améliorer le réseau routier et les transports dans six communes du pays, annonce un communiqué de l’institution bancaire 20 septembre 2022.

Ce financement va permettre la mise en œuvre de 28 kilomètres de voirie urbaine en béton bitumineux, en pavés et en béton, indique le document. Les travaux porteront également sur l’assainissement des voiries, l’éclairage public, mais aussi la construction ou la réhabilitation de cases dédiées à l’emploi des femmes.

Cet appui financier entre dans le cadre du programme de modernisation des villes du Sénégal, et porte sur les communes de Yeumbel Nord, Keur Massar et Guédiawaye (région de Dakar), Thiès (Ouest), Kaolack (Centre) et Saint-Louis (Nord-Ouest). Ces villes sont confrontées à un trafic routier quotidien élevé : « entre 473 et 11.500 véhicules les traversent chaque jour », indique le document. Le programme va permettre d’améliorer la compétitivité des villes bénéficiaires qui pourront poursuivre leur croissance de façon mieux planifiée, explique la Bad.