Exploration des Matériaux Clés dans le Bâtiment au menu du 17ème Workshop ‘’Vies de Villes' »

Le 17ème Workshop « Vies de Villes », organisé par le collectif de la revue du même nom en collaboration avec des experts renommés et des leaders du marché national, organise une journée d’exploration des matériaux les plus utilisés dans le domaine du bâtiment, le 26 Juin 2024 à l’ESHRA et offrira une plateforme unique pour échanger des idées, découvrir les dernières tendances et participer à des discussions sur l’avenir de la construction et de l’aménagement urbain.

L’événement verra la participation spéciale de Djamel KLOUCHE, Architecte & Urbaniste, la journée abordera une variété de thématiques allant des matériaux minéraux à l’architecture et l’ingénierie, en passant par les aménagements urbains, les bétons, les isolants thermiques et phoniques, et bien plus encore.

À retenir selon le communiqué de l organisateur que durant la journée, il sera question des possibilités d’exploration des architectures minérales qui va révèler aux participants la richesse et la diversité des matériaux disponibles, offrant ainsi une multitude de possibilités pour concevoir des structures audacieuses et originales. Le 17ème Workshop promet un fructueux échange des idées, découvrir les dernières innovations et contribuer à la promotion de bâtiments durables et esthétiques, et d’explorer les différentes facettes de ce matériau et de repousser les limites du design et de la construction.