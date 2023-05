Fmt Group energy cherche un distributeur pour l’Algérie

Le fabricant FMT group des générateur électrique diesel et à gaz d’origine de la république d’Albanais fait son premier Batimatec en vue de seller une relation commerciale avec un partenaire algérien . L’usine de fabrication selon le représentant sur le stand , s’étale sur une superficie de 10 000 m2 et ont une capacité de production de 2 500 générateurs par an. et propose plusieurs capacité et motorisations selon les besoins et prix du marché en terme de capacité il offre de 1 kVA à 5 000 kVA . les générateur sont mue par les motoristes mondialement connus, à savoir Perkins, Hyundai Doosan, Scania, Iveco FPT, Potenza, Weg, Meccalte. Pour sa position de son offre tarifaire par rapport à celle de la concurrence du marché qui est multi-marque, notre interlocuteur rassure qu’il se positionne avec une qualité européenne avec prix en dessus du produit chinois mais en dessous du produit américains.