Forum Export organisé par le CREA : Lafarge annonce sa participation, ses ambitions, ses investissements et son engagement

Cet événement qui tient sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en présence de plusieurs membres de l’exécutif et d’opérateurs économiques nationaux dont le cimentier Lafarge qui annonce sa participation active en tant que sponsor de l’événement , réitére son engagement sans faille à supporter la forte volonté du Gouvernement à contribuer au développement économique et social du pays, et la diversification des revenus extérieurs hors hydrocarbures, » a indiqué en exergue dans un communiqué produit à cet occasion.

par ailleur, l’opérateur n’a pas manqué de rappeler ses ambitions et ses investissements

en effet, Lafarge Algérie ambitionne d’exporter plus de 3,5 Millions de tonnes pour l’année 2022 et sur le plan logistique, il précise qu’il a investi localement sur les quatre dernières années, l’équivalent de 18 Millions de Dollars sur des projets d’investissement durable. tels que,Un chargeur automatique de navire, qui est au niveau du port de Djendjen, avec une capacité de chargement de 18.000 tonnes par jour. Ce type d’investissement est indispensable pour que l’Algérie s’impose comme un leader sur le marché international du ciment et du clinker. Cela permettra de dépasser les 10 Millions de tonnes d’exportation par an, et générera plus de 400 Millions USD/An, Des docks et silos de stockage en usines [ Ciment et Clinker ], Une plateforme logistique dédiée à l’export, premier hall de stockage inauguré en juin 2020, et une extension sera opérationnelle avant la fin de l’année en cours et Une nouvelle flotte de camions.

Pour rappel, cette manifestation, organisée autour des thématiques à développer en quatre panel , à savoir , « la stratégie opérationnelle pour le développement des exportations », « la dynamique des réformes pour une Algérie exportatrice », « stratégie de développement des exportations » et « dynamique des réformes et cadre réglementaire ».