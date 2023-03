Grand chantier hydraulique : la société saoudienne Wetico construira les usines de dessalement de Béjaïa et d’El Taref

La société algérienne d’énergie (AEC), filiale de Sonatrach, a attribué, la construction de deux usines de dessalement d’eau de mer à la Société saoudienne des Technologies de l’Eau et de l’Environnement ( Wetico)a indiqué african center ACCI.

Il s’agit des deux usines de dessalement d’El Tarf et Béjaïa. Le contrat de Wetico couvre la conception, l’ingénierie, l’approvisionnement, la supervision de la construction, les essais et la mise en service des deux usines de dessalement d’eau de mer, qui auront chacune des capacités de 300 000 m3 par jour, selon la même source.

Le contrat de Weticoi comprend également une collaboration avec la Société algérienne de projets industriels (Sarpi) et la Société nationale des oléoducs (Enac) et offre Une garantie d’au moins trois ans d’assistance.

Pour rappel , en plus des deux usines d’El Tarf et Béjaïa, AEC s’est vu aussi confiée la construction des stations d’Oran, de Boumerdès et Bateau Cassé,ce qui qporte à 19 le nombre d’usines de dessalement en Algérie .

Avec l’entrée en production de ces deux nouvelles station , la production d’eau de dessalement permettra d’augmenter l’eau potable de 17 à 42%, avec la capacité attendue des cinq usines estimée à 1,5 million de m3 d’eau par jour.