Grands chantiers : Les projets de la ligne minière Gara Djebilet et de l’eau en discussion entre les ministres des travaux publics et de l’énergie et des Mines

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arakb a co-présidé, hier samedi à Alger, avec le ministre des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures, Lakhder Rakhroukh, une réunion de coordination entre les deux secteurs concernant les projets d’infrastructures relatifs aux projets de phosphate intégré de Bled El Hadba à Tébessa et de fer de Ghara Djebilet (Tindouf). Les discussions ont porté sur le transport par voie ferroviaire, son habilitation et son développement, en sus de l’alimentation en eau et autres. Lors de cette rencontre, un exposé a été présenté sur le projet de phosphate intégré PPI).

Au menu des discussion, le transfert chimique de phosphate dans la vallée du soufre à Ahras Souk, ainsi que les installations minières dédiées dans le port d’Annaba, où les discussions ont porté sur les dossiers de transport ferroviaire, leur qualification et leur développement, ainsi que sur l’approvisionnement en eau nécessaire, etc. ainsi que la transformation chimique du phosphate à Oued Keberit à Souk Ahras outre les infrastructures minières spécialisées sises à l’aéroport de Annaba.

Selon le communiqué, une communication a porté d’abord, la présentation des projets d’infrastructures relatifs à l’exploitation de la mine de Ghara Djebilet à Tindouf, notamment en ce qui concerne la base industrielle à mettre en place dans la wilaya de Béchar, qui assurera l’opération de traitement et la conversion de l’acier brut extrait de la mine Ghara Djebilet en matériaux semi-finis, ensuite des moyens nécessaires pour leur transport à travers la réalisation d’un projet d’extension de la ligne ferroviaire liant Ghara Djebilet (Tindouf) à Béchar( base industrielle). Il a été aussi au menu des discussions, les différentes étapes d’investissement par lesquelles devra passer ce projet stratégique ainsi que ses exigences en termes d’infrastructures et d’alimentation en eau.