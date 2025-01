Habitat :35 pôles urbains sur 33 000 hectares dans 37 wilayas à réaliser

Le Ministre du Logement dévoile un programme de grande envergure visant la construction de 1,4 million de logements, la création de 35 pôles urbains et le renforcement des infrastructures . Il a récemment dévoilé plusieurs initiatives ambitieuses visant à transformer le paysage urbain et immobilier de l’Algérie dans les années à venir. Selon ses déclarations, l’Algérie s’apprête à réaliser un impressionnant programme de construction, avec l’achèvement de 1,4 million d’unités résidentielles dans le cadre du programme Aadl3. Cette initiative s’inscrit dans une politique plus large d’amélioration des conditions de logement et de développement urbain.

Le programme Aadl 3 : une réponse aux besoins résidentiels

Le ministre a souligné que le programme Aadl3, qui débutera bientôt, est une réponse directe à la demande croissante de logements dans le pays. Ce programme vise à renforcer l’offre de logements sociaux, en particulier dans les zones urbaines les plus densément peuplées, et à permettre à de nombreuses familles d’accéder à un logement digne. Le projet prévoit la construction de millions d’unités résidentielles modernes et accessibles, qui devront répondre aux standards actuels en matière de confort et de durabilité.

Des investissements massifs pour la réhabilitation urbaine

Parallèlement, le ministre a indiqué que 35 millions de dollars ont été investis dans la réhabilitation et la modernisation du centre-ville d’Alger, dans le but de revitaliser cette zone stratégique. Cette initiative s’inscrit dans un effort global pour moderniser les infrastructures urbaines et améliorer la qualité de vie des habitants, tout en attirant des investissements économiques dans la capitale.

L’urbanisme au cœur de la stratégie nationale

Le ministre a également insisté sur l’importance de l’urbanisme et de la création de nouvelles zones urbaines. Dans cette optique, 35 nouveaux pôles urbains seront développés sur 33 000 hectares répartis sur 37 wilayas, offrant de nouvelles possibilités de logement et de développement économique pour de nombreuses régions. Ces projets sont conçus pour répondre aux besoins d’une population en forte croissance tout en respectant des normes environnementales strictes.

Des projets hydrauliques et écologiques pour accompagner le développement

La question de l’eau, essentielle pour soutenir la croissance démographique et urbaine, a également été abordée. Le ministre a précisé que la station d’édulcoration de l’eau de mer a atteint un seuil de 19 stations, soit 65 % de l’objectif fixé. Cette avancée dans le domaine de la gestion de l’eau permettra de garantir l’approvisionnement en eau potable pour les nouvelles villes et zones résidentielles en développement.

Un développement durable et localement piloté

Le ministre a également rappelé l’importance de l’utilisation de matériaux de construction 100 % algériens dans les projets en cours. Cette décision vise non seulement à stimuler l’économie locale, mais aussi à garantir la durabilité des infrastructures tout en réduisant l’empreinte écologique. De plus, l´Aadl a été mise en avant comme un acteur majeur, considérée comme la plus grande élite de la Méditerranée en matière de gestion immobilière et d’urbanisme.

Un projet de logement aux retombées sociales et économiques

Enfin, le ministre a souligné que ces projets ne se limitaient pas à des enjeux purement immobiliers. Le secteur du logement en Algérie revêt une dimension à la fois sociale et économique, visant à améliorer le bien-être des citoyens tout en stimulant l’activité économique à travers la création d’emplois dans la construction et l’urbanisme. Ainsi, les multiples initiatives du ministère du Logement marquent un tournant décisif dans la politique urbaine et immobilière de l’Algérie, un pays en pleine transformation dont le secteur du logement devrait jouer un rôle clé dans son développement futur.