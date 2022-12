Hamid Khemliche, pdg de cosider ouvrage D’art nommé à la tête du groupe Cosider

Le ministre des Travaux publics, M.Lakhdar Rekhroukh, a procédé, jeudi à Alger, à l’installation de M. Hamid Khemliche dans ses fonctions de président directeur général (PDG) du groupe Cosider. La cérémonie d’installation s’est déroulée en marge de l’assemblée générale et la réunion du conseil d’administration du groupe public. A cette occasion, M. Rekhroukh a exprimé sa conviction quant à la capacité du nouveau responsable à « poursuivre le processus et à diriger le groupe vers davantage de progrès et de prospérité », se félicitant « du progrès important » réalisé par Cosider durant les dernières années, où il a réussi à « s’imposer sur le marché du bâtiment et des travaux publics (BTP), et à occuper la première place dans le domaine de cette activité au niveau national et continental en dépit de la rude concurrence, notamment des entreprises étrangères ».

Cadre du Groupe Cosider, Hamid Khemliche a occupé plusieurs postes, le dernier en date étant PDG de la filiale Cosider ouvrages d’art.

Il succède, ainsi, au P/DG par intérim, Mustapha Saidani, qui a occupé le poste depuis septembre dernier.