IMETAL-EL HADJAR signe un contrat de fourniture à Sonatrach de 1000 km de pipes

Un contrat historique a été signé entre Sider el hadjar et Sonatrach, en vigueur2023 -2027. Selon ce contrat signé le 23 octobre selon le communiqué sur sa page Fb, Sonatrach fournira 1000 km de conduites de transmission de gaz non épiques (TSS) conçues pour transporter des gaz de 6, 8, 10 et 12 pouces. Ces conduites sont destinées à relier les puits de gaz aux champs de sable. Le processus d’approvisionnement en pipes devrait commencer en mars 2024 précise le post .

Ce projet est important pour le sidérurgiste, qui probablement est sa bouée de sauvetage , bien que ce dernier annonce que ce contrat va contribuer au programme Sonatrach visant à augmenter la production d’énergie à partir du gaz naturel en Algérie.

le post fait noter noter que l’unité TSS de Sider Al-Hadjar a connu une amélioration qualitative depuis le début de 2022. Elle a fourni des conduites à deux entreprises, Sonelgaz et Naftal, dans le cadre de contrats différents qui se poursuivent jusqu’en mars 2024. Ces contrats prévoient la fourniture de plus de 390 kilomètres de conduites non soudées de différentes tailles. Les contrats comprennent : – Un contrat avec la filiale société Sonelgas DCTG (anciennement GRTG) pour la fourniture de 265 km de conduites. La commande a été livrée et il ne reste qu’une petite partie à fournir. – Un contrat avec la société Naftal pour la fourniture de 127 kilomètres de conduites, qui est en cours de livraison. Sider El Hadjar espère accélérer son portefeuille d’investissements afin que l’unité de conduites non épiques puisse augmenter sa productivité et répondre aux demandes en termes de quantité et de qualité. L’entreprise est également ouverte à d’autres commandes conclu le postFb .