Impact Coronavirus sur la scène économique en Algérie : Aucune participation chinoise sur le 2ième ExpoLift-Algeria

« Il n’y aura aucune participation chinoise sur les premiers salons et foires programmés, du moins, pour le deux prochains mois notamment Mars et Avril 2020 en Algérie », apprend-t-on des organisateurs de salons spécialisés, comme Equip auto organisé par Promsalon et ExpotLift par Expert international.

Contacté par nos soins les organisateurs, promosalon et expert international , respectivement nous ont confirmé le fait qu’il n y aura pas d’ exposants chinois sur leur édition 2020 , prévues respectivement les 2 et 15 Mars prochain à la Safex-Alger. Pour le premier, Nabil Boumezrag, directeur general de promosalon affirme , que le contexte économique est déjà difficile pour maintenir son Salon, qui, de plus s’est vu réduire de 150 exposants chinois. Idem pour Mr Rıza ÖZDEMİR, Project Manager expertexpo, qui nous annoncé l’absence des chinois à son exposition 2020 est lié au fait de la pandémie du Coronavirus.

Un manque financier à gagner aux organisateurs de salon qui se voit délester de près de 30 et voir 40% de surface d’exposition et nombre d’exposants. En dépit de la déclaration l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe, ayant affirmé le 6 février dernier à l’Aps, que les échanges commerciaux entre les deux pays ne seront pas affectés par le Coronavirus, mais, la réalité du terrain , note de nouvelles évolutions , croit savoir , au prêt des ces organisateurs qui annoncent déjà les premières défections des exposants chinois sur Equip auto 2019 avait enregistré 150 entreprises chinoise participantes

Ne dit-on pour tout un malheur pour les uns fait le bonheur des autres! à savoir de ce fait conjoncturel imputée à la pandémie du cornovirus, l’économie algérienne en souffrance d’une balance déséquilibrée entre les importations et exportations avec le la chine, permettrait de facto une baisse des importations qu’aucune mesure bureautique n’ a pu faire reculé.

En seulement quelques jours, le Coronavirus est parvenu à freiner l’élan de l’invasion du made in china en Algérie et autres continents. Pour l’ ampleur de l’ impact sur l économie des importations, il encore trop tôt d’anticiper sur des prédictions fantaisistes du genre les produits chinois disparaîtraient de nos marché.

Il est certes que l’ usine mondiale est malade du Coronavirus et ses plusieurs opérateurs qui toussent et bientôt même les consommateurs seront mécontent si pénurie est déclarée, ce qui en soit, donnerait sûrement du fil à retordre aux investisseurs en local.

