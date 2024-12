Inauguration de l’École Supérieure de Management des Travaux Publics: Un Pas de Géant pour le Secteur

L’inauguration officielle de l’École Supérieure de Management des Travaux Publics a eu lieu ce samedi 7 décembre, marquant un tournant majeur pour le secteur des infrastructures et des travaux publics en Algérie. Lors de cette cérémonie, à laquelle ont pris part de nombreux invités , M. Lakhdar Rakhroukh , ministre des Travaux Publics a souligné l’importance stratégique de cette nouvelle institution, qui deviendra un centre de formation de référence pour le développement des capacités humaines et techniques dans un secteur en pleine expansion.

Dans ses remarques, le ministre a exprimé sa satisfaction d’assister à cette cérémonie, soulignant que cette école constitue un « pôle essentiel pour la formation de cadres compétents et qualifiés dans le domaine des travaux publics et des infrastructures de base ». Il a également salué les efforts déployés pour la réalisation de ce projet, qui s’inscrit dans le cadre des engagements du président de la République pour le développement du système de formation et de recherche dans divers domaines, y compris les travaux publics.

Le ministre a rappelé que le secteur des travaux publics a toujours joué un rôle central dans le développement économique du pays, en mettant en œuvre des projets d’envergure tels que les autoroutes, les ponts, les tunnels, ainsi que les chemins de fer, les ports et les aéroports. Cependant, pour relever les défis actuels et futurs, le pays doit impérativement renforcer ses capacités humaines et techniques. « Cette école sera un vecteur clé pour assurer une formation de qualité, et permettre à nos cadres de développer des compétences managériales et techniques de haut niveau », a-t-il ajouté.

L’École Supérieure de Management des Travaux Publics, selon le ministre, a pour mission de « garantir une formation de haut niveau au service des cadres du secteur, afin de développer des capacités en matière de gestion de projets complexes, tout en contribuant à la vulgarisation des techniques modernes de gestion durable ». Il a précisé que l’école aura également pour objectif de « renforcer la formation continue des cadres » pour qu’ils puissent relever les défis de la modernisation du secteur.

Le ministre a insisté sur le rôle crucial de l’école pour accompagner la mise en œuvre des projets d’infrastructures dans le cadre du programme national, y compris les grands projets dans le domaine des routes, des chemins de fer et des infrastructures maritimes. Il a notamment évoqué l’importance de la gestion et de la maintenance des infrastructures, en particulier les routes nationales. « La maintenance des routes, notamment des routes désertiques, représente un enjeu stratégique. Il est essentiel de développer de nouvelles approches pour garantir leur pérennité, en prenant en compte des facteurs comme la surcharge de poids sur certaines infrastructures, comme c’est le cas de l’autoroute Est-Ouest, actuellement en maintenance », a-t-il expliqué.

Le ministre a également souligné l’importance du développement des capacités humaines pour soutenir la réalisation du programme national de chemin de fer, qui vise à atteindre 15 000 km de lignes ferroviaires d’ici 2030. Il a précisé que l’école « accompagnera les nouveaux groupes publics créés, notamment le groupe ferroviaire GCF et le groupe maritime GTM, pour développer les capacités nationales d’exécution de ces projets d’envergure ».

Dans le même ordre d’idées, il a salué l’engagement des cadres nationaux dans la mise en œuvre des projets d’infrastructure, en soulignant que l’Algérie est sur la bonne voie pour transformer son réseau d’infrastructures et attirer les investissements étrangers. « Nos ambitions sont grandes. Nous visons à renforcer nos capacités techniques et humaines pour garantir la qualité des projets et répondre aux attentes des citoyens », a conclu le ministre.