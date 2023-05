Infrastructure Solutions propose Americain Road patch et le glass Grid pour l’entretien des routes et pistes d’aéroport

Le Salon Batimatec 2023, qui se tient à Alger du 7 au 11 mai, a connu un grand succès grâce à la participation de nombreux acteurs locaux et étrangers. Le marché algérien de la construction et des travaux publics est très attractif, offrant de nombreuses opportunités pour les constructeurs et les fournisseurs de solutions.

La société Adfors, en partenariat avec Infrastructure Solution, a présenté ses solutions pour le secteur routier et du bâtiment lors de cet événement ou il expose au pavillon G. Elle a exposé une gamme complète de technologies textiles utilisant des fils de fibre de verre, des fibres synthétiques et des fibres naturelles pour le secteur du bâtiment. La nouveauté présentée était une solution de réparation permanente des nids-de-poule qui empêche l’infiltration d’eau et la régénération du nid-de-poule.

En tant que directeur Afrique et Moyen-Orient d’Adforce, Omar Abedenbi a souligné l’importance de cette technologie innovante , Americain Road Patch, distribué par le groupe Saint Goabin, dédié pour l’entretien routier. Améliorer l’infrastructure routière en Algérie est le thème d’infrastructure solutions . Le Salon Batimatec 2023 a été une occasion unique pour ces acteurs du secteur de se rencontrer et de partager leurs connaissances et leurs expériences.

À tout projet , il y a ses constructeurs et à tout problème il y a des solutions. En effet, pour l’entretien routier la société Adfors à travers son partenaire algérien infrastructure Solutions présente aussi le système Glas Grid produit par Adfors. Ce système Glass Grid a été utilisé avec succès dans de nombreuses applications, notamment pour les routes, les parkings et les aéroports de nombreux pays et même en Algérie.