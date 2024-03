INTERMAT 2024: Une édition qui consacre un pôles aux chantiers bas carbone

Comme chaque Intermat, le plus grand Salon du Btp de France fait la messe des nouvelles Technologies et progrès enregistré dans toute l’industrie des constructions. L’édition 2024, ne dérogera pas à la Tracy, elle mettra en lumière selon le premier communiqué qui nous y parvenu, les avancées notables et les innovations des constructeurs français et internationaux de matériel de construction, en mettant l’accent sur le défi de la décarbonation.

Une nouveauté pour 2024 mise en exergue, est l’introduction du pôle Nouvelles Technologies & Énergies, qui abordera les enjeux de la transition environnementale et numérique pour promouvoir des équipements écoénergétiques et offrir une expérience immersive du chantier bas carbone et connecté de demain.

INTERMAT 2024 réorganise sa structure autour de cinq pôles d’expertise, dont le Pôle Nouvelles Technologies & Énergies, mettant en avant les technologies de pointe intégrées aux équipements de construction.

La nouvelle offre de 2024 se concentre sur quatre piliers, chacun axé sur les grands défis de la construction, notamment celui des énergies, crucial pour les professionnels du secteur.

Le pôle Nouvelles Technologies & Énergies sera consacré à la valorisation des

équipements intégrant des sources d’énergies nouvelles, alternatives ou renouvelables

(bio-carburants, électrique, hydrogène, etc.), des solutions de décarbonation (rétrofit

électrique…), des ingénieries du virtuel et du numérique (réalité augmentée, applications

mobiles, BIM, Internet des objets, impression 3D, drones…), des solutions de stockage de

l’énergie ou encore des véhicules autonomes…

Il comprendra une zone d’exposition, un Village Start-up mettant en avant les innovations futures, un forum de discussions continues et une zone de démonstration pour les matériels décarbonés, en particulier électriques.

Le Village Start-up, organisé en partenariat avec Impulse Partners, offrira un espace d’animation pour présenter les dernières solutions technologiques répondant aux enjeux de la décarbonation , incluant une zone de démonstration dédiée aux matériels décarbonés, en particulier électriques et de la digitalisation de la construction.



Des conférences, pitchs et prises de parole permettront de décrypter les tendances d’innovation et leurs impacts sur les métiers, la sécurité et la formation, en mettant en avant des collaborations réussies entre start-ups et acteurs traditionnels de la filière. D’autres conférences seront consacrées à la percée de l’Intelligence Artificielle dans laconstruction, au projet de master 2 Entrepreneur des étudiants de l’ESTP ou encore aux infrastructures décarbonées avec Connexion 21. Parmi les 70 exposants du pôle, le document cite: ARKANCE, CONTROLS, CSC ROBOTIC, ENGINEERING LIMITED, DENS Power BV, ECO GAS, ENERIA, EXCESS ENGINEERING AS, GEOSYSTEMS France, HD Hyundai Infracore, HERACLES Robotics, HIBOO, HYDROKIT, IDIG, LEICA GEOSYSTEMS, MATOS, MOASURE, MUODIM, TP PLANNING, TRACKUNIT AS, WATEA by Michelin, …

Innovation Awards 2024 à découvrir en grandeur nature sur l ´espace exposition

Le communiqué note également que 7 exposants ont été nominés dans la nouvelle catégorie Nouvelles Technologies & Énergies des Intermat Innovation Awards 2024 , précisant B-MONNOYEUR, CHRONO FLEX, COJALI France, EXCESS ENGINEERING AS, KOMATSU EUROPE INTERNATIONAL NV, MOASURE et TENSTAR SOLUTION AB.