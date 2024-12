Kobelco fait son grand retour sur le marché algérien avec Planète Service Engineering Machinery

La marque japonaise Kobelco, spécialisée dans la fabrication de pelles mécaniques, revient sur le marché algérien sous la bannière de Planète Service Engineering Machinery, un acteur clé du secteur des travaux publics.

L’entreprise, déjà bien implantée et connaissant parfaitement les besoins des professionnels locaux, s’engage à offrir des solutions adaptées et performantes, a indiqué Mohamed Mouilah, Pdg de la société, sur son stand à la 20ème édition du SITP.

Pour M. Tihal, directeur des ventes pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, la gamme Kobelco représente la meilleure offre du marché en matière de pelles mécaniques. « Kobelco est un spécialiste de la pelle, et nous avons présentons sur la 2o ème édition du Salon International des Travaux Publics (SITP), qui se tient du 24 au 27 novembre à la Safex, une série de pelles adaptées à plusieurs applications, du terrassement aux travaux les plus exigeants dans les carrières et les mines », a-t-il précisé.

Bien que les quotas d’importation continuent d’affecter la vente en dinars, le marché du matériel de chantier est accessible uniquement pour certaines entreprises structurées qui peuvent toujours accéder à des lignes de crédit. Ces sociétés sont les principales bénéficiaires du soutien après-vente du concessionnaire local, en attendant la possibilité de ventes directes en dinars, une fois les quotas attribués.

Ainsi, avec la reprise de sa distribution en Algérie, Kobelco, soutenue par Planète Service Engineering Machinery, cherche à renforcer sa position sur le marché, tout en offrant un service de qualité et des solutions adaptées aux besoins des professionnels du secteur.

k.A.