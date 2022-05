La charette d’or 2022 : les architectes à l’honneur au batimatec

Le Concours d’architecture « La Charrette d’Or « revient encore cette année et enregistre sa 11e édition. Pour rappel, cet événement qui sert de pont entre l’université et les entreprises est organisé, depuis une décennie par la revue des architectes Vie des villes et sponsorisé à chaque fois par une entreprise du secteur.

La présentation des projets retenus ou sacrés sera présentée en marge du salon en marge du salon BATIMATEC le 17 mai.