La Chine a produit 249 Mt de ciment en mai 2020

Le ciment chinois a entamé son expansion internationale, en Asie et le long des nouvelles routes de la soie, malgré le Covid19, les sociétés de ciment ont produit 249 Mt de ciment en mai 2020, en hausse de 8,6% sur un an par rapport à 229 Mt en mai 2019, selon global ciment magazine faisant référence à l’Agence de presse Xinhua qui a rapporté que la production de ciment au cours des quatre premiers mois de 2020 était de 520 Mt, en baisse de 18% par rapport à 637Mt sur la période correspondante de 2019.

Le chiffre d’affaires sur quatre mois a baissé de 13% sur un an à 32,9 milliards de dollars, contre 37,8 milliards de dollars. Le bénéfice net a baissé de 18% à 4,99 milliards de dollars US contre 6,01 milliards de dollars US.

Avril 2020 a été le premier mois de l’année au cours duquel les ventes et les bénéfices ont augmenté respectivement de 4,4% et 0,6%.