La maintenance industrielle tient son salon à la Safex du 5 au 7 décembre2021

La 2ème édition du salon Maintenance Pumps & Valves Algérie 2021 , salon international de la maintenance industrielle et du process des fluides et gaz industriels en Algérie est de retour deux années après sa 1ère édition et se déroule du 5 au 7 décembre au Palais des expositions Safex .

Des produits, les services et conférences sont au menu de cette plate forme B tob, dédiée au public professionnel. Près d’une 50 entreprises exposantes couvrent le salon entre différents métiers de la maintenance industrielle, des pièces de rechange, de l’automatisme, du froid et des systèmes HVAC, de levage et de manutention ainsi que des fournisseurs de produits et services dédiés aux pompes, valves, canalisation et process des fluides industriels. Un salon se veut une grande vitrine pour les professionnels, y compris du secteur de l’automobile.

Un salon organisé par Easy fair qui compte aussi quatre grands salons à Alger.