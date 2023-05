La province chinoise Zhejiang organise une exposition sur l’Engeneering de la construction sur le Batimatec à Alger

Le département du commerce de la province de Zhejiang a organisé la cérémonie d’ouverture de la première exposition de l’ingénierie en Afrique intitulée » International ingeneering exhibition 2023 » au niveau du pavillon Chine lors de la 25ème édition de la Batimatec qui se déroule du 7 au mai au Palais des Expositions Safex.

Cette participation active du pavillon Chine qui regroupe 70 exposants marque le retour des entreprises chinoises après la pandémie de Covid-19 a vu une participation d’une quinzaine de grandes entreprises de construction de la province Zhejiang qui exposent sur le même stand, chacune ayant un panneau mettant en avant son domaine de prédilection et de compétence. faisant ainsi de cette principauté chinoise un acteur majeur de diplomatie économique ciblant à travers cette communication l’Algérie et le continent.

La Cérémonie d’ouverture de l’exposition est rehaussée par des représentants du département du commerce et des finances de la province Zhejiang et du conseillé commerciale de l’Ambassade de chine en Algérie Chen Zhong , qui n’ a pas manqué d’afficher « l’importance des échanges entre l’Algérie et cette région qui s’élève à 2,3 milliards USD en 2022″ , indiquant que « la province Zhejiang est l’une des plus dynamique, innovante et avant gardiste en Chine précisant que son PIB de 1550 milliards Usd en 2022 » , cette première exposition internationale d’ingénierie fera la province de Zhejiang une rivale économique sur le plus grand salon du BTP de la région afin de communiquer sur toute la région.

Parmi les entreprises participantes, on peut noter la présence de GCZT, qui construit actuellement l’extension du siège de l’AADL, ainsi que ZCIGC, qui compte plusieurs réalisations dans le domaine du logement. Autre entreprise notable, celle qui construit le stade de Douera. On peut également souligner la présence de Energy China ZTPC Profile.

Cette exposition est une occasion pour les entreprises chinoises de présenter leur savoir-faire et de renforcer leur présence sur le marché international de la construction et nationale en créant des entités de droit algériens afin de participer au appel d’offre locaux . Le pavillon de la province de Zhejiang se distingue du reste de l’exposition du pavillon chine qui englobe environ 70 participants qui se positionnent en sérieuses concurrentes sur un marché des Btph toujours attractif et prêt à décoller.

K.A.