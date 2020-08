Lafarge Holcim fait son Bilan : 675 000T de ciment exportés en 2020

Lafarge Holcim Algérie vient d’annoncer à travers un communiqué son bilan des exportations des premiers mois 2020. Avec 657 000 T, le le deuxième plus gros cimentier en Algérie estime que c’est une confirmation de sa contribution pour l’exportation .

Loin de l’ambition du 1,2 Millions de tonnes à atteindre à fin 2020, mais , le 2e plus gros cimentier du pays, a fait mieux, comparé au total du volume des exportations effectué durant l’exercice de 2019, qui sont , selon le communiqué de 710 000 T . Aujourd’hui, souligne le document, ce bilan met en lumière l’ambitieux programme d’exportation de LafargeHolcim en Algérie qui porte notamment sur l’exportation d’importantes quantités de tous les produits [Ciments, Clinker et Mortiers], tout conditionnement confondu [Vrac & Sac / Gris & Blanc], vers des marchés africains et méditerranéens, extrêmement compétitif et cela à partir de plusieurs ports Algériens [ Djen-Djen, Annaba, Oran et Arzew ], et cela grâce à la mobilisation interne de toutes nos usines à [ M’SIla, Oggaz et Cilas à Biskra ], et aussi au soutien des autorités Centrales et Portuaires, la Douane portuaires et la P.A.F…etc.

Par ailleurs, il est fait mention, que depuis décembre 2018, Cilas, une des cimenterie est orientée vers l’exportation, avec plusieurs opération d’exportation, avec pas loin de 500.000 tonnes de clinker en direction de l’Afrique de l’Ouest d’ici la fin de l’année en cours. L’unité de production CMA, aussi se lance aujourd’hui dans la bataille de l’exportation, et se prépare à son tour au challenge d’effectuer sa première d’exportation . Il rappelle également son objectif 2021 l2 millions de tonnes. un chalenge peut-être possible a réaliser grâce un programme et plan d action exportation et autre investissement dans les plate formes logistiques.