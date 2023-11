Lafarge -Holcim partenaire de la 1ère édition du Sustainable Economy Forum

La 1ère édition du Sustainable Economy Forum, qui se déroule depuis ce lundi 6 novembre, au Centre international des conférences à Alger, a vu la participation deux sociétés du secteur des travaux publics et des industries des matériaux de construction à l ‘instar d’ Holcim El-Djazaïr qui marque sa participation active en tant que partenaire de cet événement inédit qui réunit les institutions et les entreprises du Crea et autres qui partageant leur vision et leur expertise concernant les défis et les opportunités liés au développement durable en Algérie.

L’Algérie, reconnue pour son potentiel en énergies renouvelables, est idéalement positionnée pour promouvoir une industrie à faible empreinte carbone.Dans ce contexte, Holcim El-Djazaïr, présente les solutions de construction innovantes. Consciente des enjeux et des impacts environnementaux et économiques de la décarbonation, notamment que certains marchés internationaux commenceront à taxer le CO2 à compter de 2026, Holcim El-Djazaïr présentera les initiatives du Groupe Holcim pour atteindre le Net zéro Carbone dans son processus de production de ciment et le potentiel dont dispose l’Algérie dans ce domaine afin de permettre la pérennité des exportations de plusieurs industries. La deuxième communication , il sera question du traitement de l’économie circulaire , à ce sujet , Holcim El-Djazaïr partage son expertise et ses réalisations dans la valorisation des déchets industriels, preuve de son engagement dans une économie circulaire et durable. Un exemple concret de cette démarche concerne le partenariat conclu avec l’Agence nationale des Barrages et Transferts (ANBT) et l’Université d’Ain Temouchent, qui vise à remplacer, dans son processus de production, l’argile par les boues des barrages, préservant ainsi d’une part les ressources naturelles et libérant les espaces de stockage d’eau des barrages. De plus, un autre partenariat est mis en place avec Tosyali-Algérie pour valoriser les résidus de l’industrie métallurgique dans le processus cimentier. Au troisième volet, construire des routes durables au menu de la troisième communication , Holcim El-Djazaïr met l’accent sur les meilleures pratiques, les innovations et les technologies, notamment le recyclage des chaussées à froid, utilisées dans ce domaine.