L’appel d’offres relatif à la réalisation d’installations photovoltaïques d’une puissance de 1 000 mégawatts “Solar 1000 MW” a été enfin publié sur le site du ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables. L’ouverture des plis des offres techniques aura lieu le 30 avril 2022. Ce projet consiste en la constitution de Sociétés de Projet (SPV) chargées de réaliser un projet de centrales solaires photovoltaïques d’une capacité totale de 1.000 MWc, réparties sur le territoire national, en lots de 50 à 300 MWc chacune, indique le document de l’appel d’offres.

La participation à cet appel d’offres est ouverte à toute personne physique ou morale, seule ou en groupement, qui mobilise les financements nécessaires à la réalisation de ce projet, justifie de références avérées dans le développement et le montage de projets de centrales de production indépendante d’électricité (mode IPP, notamment, de sources renouvelables), et dispose également de capacités pour l’exécution de toutes les prestations requises pour ce type de projet.

Un seul point d’orgue, qui fixe la barre haute au regards des conditions d’éligibilité exigeantes ou seuls les professionnels et les entreprise à grande capacité financière pourront répondre, à savoir que les investisseurs intéressés devront assurer le développement, le financement, la conception, la fourniture d’équipements, la construction, l’exploitation et la maintenance de ces centrales, ainsi que la réalisation des installations d’évacuation et de raccordement aux réseaux électriques et la commercialisation de l’électricité produite à partir de ces centrales.

Les offres du projet « Solar 1000 MW » doivent comporter une offre technique et une offre financière, ajoute le document, précisant que les candidats doivent remettre ces offres le 30 avril 2022. L’ouverture des plis des offres techniques se fera le jour même, tandis que l’ouverture des plis des offres financières des soumissionnaires, dont les offres techniques ont été retenues, sera fera ultérieurement, relaye l’APs.