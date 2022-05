Le Boeing 777X est équipé de systèmes fabriqués par Liebherr-Aerospace.

Le programme récompense les performances et la constance des fournisseurs de Boeing Commercial Airplanes et de Boeing Global Services, qui renforcent la performance collective de Boeing et son engagement pour la sécurité, la qualité et l’intégrité.

Le programme Premier Bidder permet à ses membres d’accroître leur volume d’affaires avec Boeing. Ils bénéficient notamment d’une meilleure visibilité sur les offres à venir et de la possibilité de rencontrer des décisionnaires de la direction des achats de Boeing avec des directeurs.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH fabrique le système de direction du train d’atterrissage principal des Boeing 777 et 777X, le système d’actionnement des extrémités d’ailes repliables, les actionneurs de commandes de vol, l’unité de génération de puissance et le moteur hydraulique pour le système d’actionnement du bord d’attaque du 777X, ainsi que le boîtier électronique déporté contrôlant la direction du train d’atterrissage avant du Boeing 787 Dreamliner.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH rejoint ainsi les quelques 140 fournisseurs qui ont respecté et maintenu les critères élevés de qualité, de livraison et de performance requis pour être inclus dans le programme « Premier Bidder ».