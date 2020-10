Le complexe algéro-américain GEAT de production de turbines à gaz inauguré par le PM, Abdelaziz Djerad

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a inauguré mercredi, le complexe de production de turbines à gaz et à vapeur « General Electric Algeria Turbine » (GEAT), implanté dans le parc industriel de la commune de Ain Yagout, à environ 30 km de la ville de Batna, et réalisé dans le cadre d’un partenariat algéro-américain, entre Sonelgaz et General Electric. Cet investissement important vise, selon les mêmes informations, à répondre aux besoins énergétiques de l’Algérie, notamment la production de 16.000 mégawatts dans les centrales électriques à l’horizon 2028, rapporte l agence presse.

Ce complexe algéro-américain emploie actuellement 140 travailleurs faisant partie des compétences nationales spécialisées dans le domaine, un nombre appelé à augmenter pour atteindre un effectif de 350 personnes d’ici 2022. Par ailleurs, il est également attendu que cette unité puisse permettre de concrétiser l’autosuffisance de l’Algérie en turbines à gaz et à vapeur, nécessaires pour faire fonctionner les centrales électriques et exporter le surplus de production.

