Le fabricant des moteurs Gamak espère se faire une place sur le marché algérien

Le plus grand fabricant de moteur et pompe turque Gamak a enregistre sa première participation sur le 16e salon des équipements, technologies et services de l’eau SIEE-POLLUTEC qui se déroule du 27 au jeudi 30 septembre au Centre International des conférences, CIC-Alger pour promouvoir ses produits dédiés au secteur de l’eau et surtout trouver des partenaires algériens pour installer une vitrine en Algérie.

D’emblée, Emre Çifteleri assistant commercial export de Gamak positionne ses moteurs, en terme de qualité, équivalente et voir plus concurrentiels à ceux d’ABB et Siemens, qu’il peut affronter aisément, par rapport à ces nombreux atouts, aussi bien, en capacités usinés et surtout répondre à la demande du marché dans les meilleurs délais, selon lui, allant de 2, 3à 4 semaines au plus tard, contre six et plus depuis l’Europe.

A ce sujet, il annonce que, « Gamak est le plus grands producteur en Turquie, avec 850 000 moteurs de basse et moyenne tension produits annuellement dont 100 000 moteurs stock, et détient 40% de son marché intérieur ». Il nous déclare que , « ce n’est qu’a partir de 2013-2014, après 60 ans d’existence, que le fabricant s’est mis à chercher des marchés à l’export et officiellement a réalisé ses premières ventes en 2017″.

Avant de décliner ses offres selon les besoins du marché de l’eau, Emre Çifteleri, a tenu à nous déclarer que, »Gamak a pu placer quelqu’uns de ces moteurs en Algérie notamment dans certaines cimenteries et chez les fabricant de farines »

A notre question qui porte sur son futur développement sur le marché algérien, il estime qu’il y a un fort potentiel à leur riche gammes de moteurs de basse tension, mais, le marché algérien est difficile à pénétrer, non pas par la crainte des concurrents comme les moteur italien produits, selon lui en chine. Il précise que « la difficulté est dans la dominance et la préférence au produit algérien » . En dépit de ces contraintes, l’atout qui prévaut dans ce domaine dont ce fournisseurs Turque peut user est le facteur temps, tenait -il à réitérer. sur de lui , il conclu que « Les moteurs Gamak sont mieux positionnés notamment sur tous les segments d’activités » .

Au rappel, il décline pour le marché algérien, une offre de pompe et moteurs de basse de 1000 kw , à savoir, des moteurs antidéflagrant, de concasseurs , de machines à traire, de cimenterie et d’extracteur de fumée.

Karima Alilatene