Le géant chinois de l’immobilier Evergrande Group connaîtra t-il le même sort que Lehaman Brothers?

Cumulant une dette dette de 1,97 milliards de yuans, soit 260 milliards d’euros, représentant 2% du Pib chine , le géant immobilier chinois Evergrande est au bord de la faillite. Le groupe ayant reconnu qu’il ne serait pas en mesure d’honorer tous ses engagements et près d’un million et demi de logements sont inachevé . Sera t’il liquidé ou non ? La décision revient au gouvernement chinois, à savoir s’il va voler au secours du géant immobilier promoteur ou le laisser couler. Au dernière nouvelle du site Insolentiae, s’appuyant sur les infos du wall street journal, » la Chine aurait instruit les autorités locales à se préparer à une éventuelle faillite ». une faillite qui n’est pas sans risque pour l’économie chinoise . mais qui n’est pas de l’avis d’autres analyste qui croit qu’il n a y a lieu pas de comparaison entre Lehema Brothers ( Us ) et Evergrande group( chine).

Depuis plusieurs jours, les yeux de la planète finance sont tournés vers la Chine, et plus précisément vers Evergrande. Marchés et investisseurs s’interrogent : quel sort réserve Pékin au deuxième promoteur immobilier chinois ? s’interroge de son coté Le Monde

Le conglomérat selon le même support, Evergrande, lourdement endetté, « doit payer ce des intérêts d’un montant de 83,5 millions de dollars sur un emprunt obligataire libellé en dollars ». « Il est aussi censé honorer la semaine prochaine les intérêts d’une autre obligation en dollars pour un montant de 47,5 millions. »

Pour rappel, le groupe Evergrande est fondé en 1996, son principal actionnaire est le metallo Xu Jiayin, un ancien métallo, qui détient toujours 71% de son groupe et qu’en En 2019, Xu Jiayin avait aussi investi 20 milliards d’euros pour se lancer dans la fabrication de véhicules électriques.