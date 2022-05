Comme chaque année l’institut italien du commerce extérieur organise le pavillon Italie dans plusieurs manifestations organisées en Algérie et notamment au Batimatec ou il donne rendez – vous à cette 24° édition Salon International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux Publics(Batimatec). Cet événement incontournable dans le secteur qui aura lieu au Palais des Expositions Pins Maritimes (safex) à Alger du 15 au 19 Mai 2022 sera une occasion pour le savoir faire et made italien de se faire valoir sur le salon et la presse qui couvre l’événement à l’instar de l’unique support média BTP DZ qui consacre une ligne éditoriale à l’industrie de la construction. 56 entreprises italiennes seront présentes à cet événement dont une grande partie du secteur des machines pour l’extraction et la transformation du marbre et des pierres naturelles des équipements et matériaux pour le secteur de la construction et du bâtiment et secteurs y afférents seront aussi le lot qui distingue le pavillon italien des autres pays concurrents dans ce segment de marché des plus important du pays malgré le recul enregistré durant le Covid pour l’activité des travaux publics. Le Batimatec 2022 révèlera sûrement cette volonté de reprise du secteur de plus en plus résilient, innovant et s’adaptant aux nouvelles exigences en termes de normes bas carbone.