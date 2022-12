Le plus grand consommateur d’électricité au monde : le secteur électrique chinois est prêt pour une décarbonisation rapide

La Chine continentale est le plus grand consommateur d’électricité au monde et le plus grand émetteur de dioxyde de carbone (CO2), le cabinet, Rystad Energy prévoit que la croissance des énergies renouvelables en Chine se poursuivra sur une trajectoire ascendante abrupte qui pourrait la voir atteindre près de 6 000 gigawatts (GW) de capacité solaire photovoltaïque et éolienne installée d’ici 2050.

La consommation d’électricité de la Chine cette année devrait atteindre 7 400 térawattheures (TWh). Environ 58 % de cette électricité est produite à partir de centrales au charbon, suivies de l’hydroélectricité avec 14 % et de l’éolien avec 12 %. Au cours des 20 dernières années, la Chine a donné la priorité au développement de la capacité de production au charbon, qui totalisera 1 115 GW cette année. L’utilisation de ses importantes réserves de charbon pour fournir une source d’énergie abordable a alimenté la croissance économique du pays et limité sa dépendance vis-à-vis des importations d’énergie. Depuis 2010, cependant, la Chine a également diversifié son mix énergétique, installant 160 GW de capacité hydroélectrique, 46 GW de nucléaire, 360 GW de solaire photovoltaïque et 360 GW d’éolien, ce qui en fait le plus grand développeur de capacité d’énergie renouvelable au monde.

La demande d’électricité de la Chine devrait continuer de croître à un rythme rapide, ce qui signifie qu’il faudra beaucoup plus de nouvelles capacités d’énergie renouvelable pour répondre à la demande croissante et pour remplacer la production existante à partir de combustibles fossiles. La demande d’électricité devrait atteindre 13 600 TWh d’ici 2050, l’essentiel de la croissance provenant du secteur des transports, selon la même source.

La Chine dispose actuellement d’au moins 25 GW de capacité de production de charbon encore en développement, ce qui devrait pousser la capacité au charbon à un pic de 1 140 GW d’ici 2025. Cependant, la production de charbon pourrait culminer dès 2023, car la production des anciens les centrales électriques sont remplacées par des énergies renouvelables à croissance rapide. La capacité de production au gaz installée, en revanche, devrait continuer de croître de 112 GW en 2022 à 355 GW d’ici 2050, aidant à remplacer les centrales au charbon et fournissant une charge de base – et de la flexibilité – au système.

Étant donné que la production de gaz émet environ deux fois moins de CO2 que la production de charbon, la croissance de la capacité installée de production de gaz ne devrait pas augmenter les émissions totales de la Chine et, à ce titre, il est probable que ses émissions de réchauffement climatique provenant du secteur de l’électricité pourraient culminer en 2023. Le secteur de l’électricité étant la plus grande source d’émissions, cela mettrait le secteur de l’électricité chinois sur la bonne voie pour aider à atteindre son objectif de pic d’émissions d’ici 2030, même si les émissions des autres secteurs devraient encore être traitées.

« La Chine est en avance sur le jeu ; l’utilisation du charbon dans le secteur de l’électricité devrait culminer dans deux ans et les nouvelles énergies renouvelables sont mises en ligne plus rapidement que tout autre pays. L’économie favorisant les énergies renouvelables et la capacité de fabrication solaire nationale signifie que le secteur de l’électricité chinois pourrait rapidement se décarboner d’ici 2050. La Chine possède toutes les pièces nécessaires pour développer rapidement les énergies renouvelables et l’ampleur de son succès aura un impact mondial sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre », déclare Carlos Torrez. Diaz, responsable de l’énergie chez Rystad Energy.

Les objectifs actuels en matière d’énergies renouvelables placeraient le pays sur la trajectoire de 1,9 °C. Lors de la COP 26, qui s’est tenue au Royaume-Uni fin 2021, la Chine a annoncé son objectif de porter la capacité solaire photovoltaïque et éolienne totale installée à 1 200 GW d’ici 2030, contre 745 GW en2022. Les développements actuels suggèrent que la Chine non seulement atteindra cet objectif, mais pourrait le dépasser. et porter la capacité totale installée à environ 2 000 GW. Cela consoliderait le leadership du pays en matière de capacité d’énergie renouvelable.

Les 6 000 GW de capacité renouvelable qui devraient être installées d’ici 2050, plus les 540 GW d’hydroélectricité et les 296 GW d’énergie nucléaire, seraient suffisants pour produire 91 % de l’électricité du pays à partir de sources sans combustibles fossiles cette année. Étant donné que le coût moyen actualisé de l’énergie (LCOE) pour le solaire photovoltaïque et l’éolien terrestre est, dans des conditions optimales, désormais inférieur à celui du charbon et du gaz, il est logique que la Chine développe autant de capacité renouvelable qu’il est techniquement possible. Le LCOE du solaire photovoltaïque en Chine est actuellement estimé à environ 50 $ par mégawattheure (MWh), contre plus de 80 $ par MWh pour une nouvelle centrale au charbon et 55 $ par MWh pour les centrales existantes. Ce développement est particulièrement réalisable en Chine, qui possède plus de 90 % de la capacité mondiale de fabrication de panneaux solaires, ce qui signifie que les panneaux peuvent être fournis à des prix abordables.

Malgré des perspectives positives pour les énergies renouvelables, il en faut plus pour atteindre 1,5°C Rystad Energy prévoit que les émissions mondiales devront culminer cette année et descendre en dessous de 9 600 mégatonnes d’ici 2050 pour que le monde reste sur la bonne voie pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Étant donné que la Chine est et restera le plus grand émetteur de CO2, les actions du pays jouent un rôle central à cet égard. Lors de la COP 27, l’envoyé chinois pour l’environnement ne s’est pas opposé à la mention de 1,5°C comme objectif pour limiter le réchauffement climatique, laissant espérer que les développements pourraient aller plus vite dans la bonne direction précise encore une fois le document.

Dans le scénario de trajectoire actuel décrit ci-dessus, lesdéveloppements de la capacité électrique de la Chine seraient suffisants pour aider à limiter le réchauffement climatique à 1,9°C.

Pour rester sur la bonne voie pour atteindre le scénario de 1,5 ° C de Rystad Energy, la Chine aurait besoin de plus de deux fois plus de capacité solaire photovoltaïque et éolienne terrestre d’ici 2050. Cela permettrait à la Chine de remplacer la production de charbon à un rythme beaucoup plus rapide, réduisant ainsi les émissions du secteur de l’électricité à près de zéro mégatonne d’ici 2050. Outre le déploiement plus rapide de la capacité d’énergie renouvelable, la Chine aurait besoin de beaucoup plus de capacité de stockage de batteries pour aider à soutenir l’intermittence des énergies renouvelables. Dans le scénario 1,5 °C, une prévision de 4 300 GW de capacité de stockage de batteries serait nécessaire d’ici 2050, contre 1 084 GW dans le scénario de trajectoire actuel.

L’objectif de 1,5°C est très ambitieux mais pourrait encore être réalisable. La Chine est le plus grand fabricant mondial de panneaux solaires photovoltaïques avec une capacité de fabrication actuelle de 425 GWAC par an, qui devrait atteindre 613 GWAC par an d’ici 2030. La capacité existante est déjà suffisante pour atteindre le taux d’installation annuel moyen de 350 GWAC dont le pays a besoin. Du solaire PV pour rester dans la limite de 1,5°C de réchauffement climatique, mais cela impliquerait de réduire les exportations de panneaux. Pour aider à répondre à la demande intérieure et rester le plus grand exportateur de technologies d’énergie renouvelable, les investissements devront continuer à affluer dans l’espace des énergies renouvelables de la Chine. Cela semble réalisable étant donné que le pays a déjà misé sur les technologies des énergies renouvelables et des batteries pour aider à alimenter son économie de manière durable.