L’ensablement des voies ferrées au cœur des débats lors du SITP

L’ensablement des voies ferrées, particulièrement dans les régions du Sud algérien, a été l’un des principaux sujets abordés lors de la journée technique organisée , par le groupe EPE GCF SPA, spécialisé dans les infrastructures ferroviaires, en marge du Salon International des Travaux Publics (SITP).

Cette problématique, qui touche directement l’exploitation et la sécurité des lignes ferroviaires, a suscité de vives discussions parmi les professionnels du secteur.

Lors de cette rencontre, plusieurs solutions ont été proposées pour contrer ce phénomène naturel.

Le laboratoire Siti Rail, filiale du groupe, a présenté différentes approches pour lutter contre l’ensablement, notamment des solutions biologiques (comme la plantation végétale), des méthodes mécanisées et des techniques de construction adaptées.

Le professeur Khadidja Remaoune, spécialiste du phénomène et ayant travaillé sur la ligne Mechria-Béchar depuis 2006, a souligné la nécessité de combiner plusieurs stratégies pour faire face efficacement à l’ensablement, notamment en raison des dunes mobiles observées dans les Ergs occidentaux et orientaux.

Les échanges ont été enrichis par des interventions de plusieurs experts, à l’image de M. Chekroune de Geica, de M. Chiali, ancien secrétaire général au Ministère des Travaux Publics (MTP), ainsi que de spécialistes comme Aissat Zoheir, chef de département études chez Siti Rail et M. Ali Leulmi, expert indépendant et ancien DGA de la SNTF. Chacun a partagé son expérience et ses idées pour mieux comprendre et gérer ce défi dans le contexte spécifique du Sud algérien.

Le débat a permis de dégager des pistes de réflexion concrètes pour résoudre cette problématique et garantir la pérennité des infrastructures ferroviaires dans ces zones particulièrement vulnérables aux phénomènes d’ensablement.

K.A