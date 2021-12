L’entreprise German de fabrication des chariots passe sous la coupe de GPIM 

L’usine de production German , fabricant des chariots élévateurs et autre matériels de manutention a connu une suspension d’activité en raison de son fort endettement engendrait selon les différentes déclarations à une mauvaise gestion. Un montant de la dette qui est évalué à 800 milliards de centimes. Une dette que l’entreprise,dit-on, n’est as en mesure de rembourser. Pour éviter la faillite et sauver ce fleuron et les emplois et relancer la production de cette unité sis à Constantine, les pouvoirs publics , comme ce fut le cas pour la Snvi, l’unité est passée sous la coupe de LEpic GPIM.

À noter que German produit des matériels sous licences acquises auprès de constructeurs tels que : Balkancar (Bulgarie) dans le domaine des chariots-élévateurs de petit tonnage, Boss (Angleterre) dans le domaine des chariots-élévateurs de moyen tonnage ; Pyroban pour les systèmes antidéflagrants des chariots-élévateurs électriques.

Des matériels sont développés également avec les compétences internes de l’entreprise : chariots-élévateurs de différents tonnages (4, 5 et 20 tonnes), transpalettes manuelles et gerbeur.