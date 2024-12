Les entreprises égyptiennes intéressées par les projets dans le ferroviaire

Le Ministre des Travaux Publics reçoit l’Ambassadeur d’Égypte pour renforcer la coopération bilatérale dans les infrastructures

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, M. Lakhdar Rekhroukh, a rencontré ce mardi 27 novembre, l’Ambassadeur de la République arabe d’Égypte en Algérie,M. Mokhtar Wareda, accompagné d’une délégation de sociétés.

Cette rencontre, sollicitée par l’ambassadeur, s’inscrit dans le cadre des efforts pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine des infrastructures.a indiqué le communiqué du MTP.

Ce rendez-vous a eu lieu en présence des responsables du ministère, ainsi que des directeurs généraux de lANESRIF(Agence Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires) et du GCF (Groupe de Construction Ferroviaire).

Renforcement des relations et des projets communs

Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer les relations historiques entre les deux pays et d’étendre leur coopération dans les domaines des travaux publics et des infrastructures de base.

De son côté, l’ambassadeur d’Égypte a salué les réalisations de l’Algérie, notamment dans le secteur des infrastructures, et a exprimé l’intérêt des entreprises égyptiennes, telles que Arab Contractors, pour participer aux projets d’investissement en transport ferroviaire et transport public en Algérie. L’ambassadeur a proposé la création d’un consortium algéro-égyptien, afin de remporter des contrats communs dans le secteur des infrastructures, y compris à l’international.

Accord sur la coopération future

Les deux parties ont convenu de pousser plus loin la coopération dans les projets de transport ferroviaire et de transport public, avec un accent particulier sur l’échange d’expertise et la formation des ingénieurs et de cadres dans ces domaines. Des visites d’échange entre les responsables des deux pays seront organisées pour faciliter la coopération technique et le transfert de compétences.