L’exportation des matériaux de construction ont atteint 1.3Md Usd en 2022

Les exportations des matériaux de construction ont atteint environ 1,3 milliard de dollars, soit une hausse de 56% par rapport à l’année précédente. Au cours d’une réunion avec les exportateurs algériens dans ce domaine, M.Tayeb Zitouni, ministre du commerce et de la promotion des exportation, a révélé que l’Algérie avait exporté 12,18 millions de tonnes de matériaux de construction pour un montant de près de 1,3 Mds USD, contre 567 millions USD en 2021.

Selon le ministre, les matériaux de construction ont été les principales exportations hors-hydrocarbures de l’Algérie(EHH), ces deux dernières années, représentant 15% des exportations hors-hydrocarbures en 2021 et 11% en 2022. Le rond à béton a été le matériau de construction le plus exporté, pour une valeur de 547,8 millions USD en 2022, contre 334,4 millions USD en 2021. Le ciment vient en deuxième position, avec une valeur de 424 millions USD en 2022, contre 215 millions USD en 2021 et 68,8 millions USD en 2020. La dalle de sol a été exportée pour une valeur de 14,3 millions USD, le plâtre et les matériaux fabriqués à partir du plâtre pour une valeur de 11,8 millions USD et le carrelage pour une valeur de 0,8 millions USD.

L’Algérie a réalisé les taux les plus élevés de croissance d’importation de cette matière dans le monde durant la période entre 2017 et 2022 (155%), ce qui lui a permis de passer d’un pays importateur à un pays exportateur de ciment, ajoute le ministre.

Les Etats-Unis constituent le client le plus important de l’Algérie en matière de matériaux de construction, avec 30% de taux global des exportations de l’Algérie dans cette filière. Les exportations se composent essentiellement du rond à béton et d’acier.

Les Etats-Unis sont suivis de la Belgique (11%), et de l’Allemagne (8% du taux global des exportations de l’Algérie).

Les pays africains réunis représentent 28% du taux global des exportations de matériaux de construction algériens, réparties entre la Côte d’Ivoire (7%), le Ghana (6%), la Mauritanie et le Cameroun (3% chacun), et le Sénégal, la Guinée et le Togo (2% chacun).

S’agissant du nombre des exportateurs algériens dans la filière des matériaux de construction, il s’élève, selon le ministre, à 209 exportateurs, dont 19 exportateurs de rond à béton et d’acier, 99 exportateurs de ciment, 47 exportateurs de dalle de sol, 29 exportateurs de plâtre et de produits fabriqués en plâtre, et 15 exportateurs de briques.