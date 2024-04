LIFT EXPO ALGERIA 2024 : Un Tremplin pour l’Industrie de la Mobilité verticale en Algérie

La 3e édition de la Lift Expo Algeria qui se tient du 22au 24 bat son plein au Centre d’Exposition SAFEX, 50 exposants venant de Chine, d’Inde et de Turquie et d’Algérie pour offrir des solutions innovantes dans le domaine de la mobilité en hauteur.

LIFT EXPO ALGERIA, est pour rappel, l’exposition des technologies d’ascenseurs et d’escaliers, se positionne comme le carrefour spécialisé et incontournable du secteur de la mobilité verticale, organisé par la société Expert fair et MENAnanagement , fondée par un groupe d’entrepreneurs visionnaires, faisant de cet événement la passerelle vers le marché des ascenseurs et des escaliers élévateurs en Algérie.

La scène est ainsi dressée pour trois jours d’échanges fructueux entre les principaux acteurs de l’industrie des escaliers mécaniques et des composants. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de devenir la plateforme d’exposition et réunissant exposants et visiteurs professionnels du bâtiment.

Pour les professionnels du secteur, cet événement offre une opportunité de découvrir les dernières innovations, de nouer des partenariats stratégiques et de saisir les tendances émergentes dans le domaine de la mobilité en hauteur.