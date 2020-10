Ligne de chemin de fer du grand sud électrifiées à l’énergie solaire

Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, a affirmé hier mercredi à Alger la détermination de son secteur à promouvoir l’utilisation des Energies Renouvelables (ER), notamment dans le grand sud du pays.

Le ministre a évoqué les lignes de chemin de fer prévues entre Béchar-Tindouf -Ghar Djbilate et celles entre Ghardaïa- Ain Salah et Tamanrasset jusqu’à Ain Gazem ainsi que la ligne Annaba et Djebel Onk.

« Ces lignes de chemin de fer seront électrifiées à l’énergie solaire », a t-il souligné en rappelant que l’Algérie bénéficie de l’un des taux ensoleillement le plus élevé au monde avec « une moyenne annuelle de tout le territoire qui dépasserait 3.600 heures » rapporte l agence presse service.