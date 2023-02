Ligne minière : Le président instruit pour revoir les délais

Le caractère stratégique des mines de fer de Gara Djebilet et du phosphate de Tebessa a incité le chef de l’État à presser le gouvernement pour accélérer la cadence des travaux afin de rendre opérationnels ces projets dans les meilleurs délais. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée lundi, de réduire les délais de réalisation de lignes ferroviaires devant relier Annaba à la mine de Bled El Hadba (Tébessa) et Béchar à la mine de Gara Djebilet (Tindouf), soulignant la nécessité de réaliser ces lignes ferroviaires suivant les standards internationaux en vigueur, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Le président de la république a refusé d’accepter les propositions de délais à long terme présentés par le gouvernement, notamment dans la réalisation des lignes de chemins de fer devant conforter l’exploitation de ces Mines. Il a également instruit à l’effet de procéder à « l’aménagement et à l’exploitation, en concomitance, concernant les différents travaux, en vue de parachever l’exploitation de la mine de Gara Djebilet ». Par ailleurs, le président de la République a ordonné de « permettre aux start-up de participer aux différents projets miniers ». A rappeler que le projet phosphate intégré, qui englobe le développement et l’exploitation du gisement de phosphate de Bled El Hadba à Djebel Onk, wilaya de Tébessa, la transformation chimique des phosphates à Oued Kébérit, wilaya de Souk Ahras, la fabrication des engrais à Hadjar Soud, wilaya de Skikda, ainsi que des installations portuaires dédiées au niveau du port de Annaba, permettra à l’Algérie d’être l’un des principaux pays exportateurs d’engrais et de fertilisants. Considérée comme l’une des plus grandes mines de fer dans le monde, Gara Djebilet recèle plus de 3 milliards de tonnes de réserves dont 1,7 milliards de tonnes exploitables.